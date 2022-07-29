وزيرا الاتحادين الأوروبي والأفريقي للطاقة يزوران المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وزير الاتحاد الأوروبي للطاقة Prof.Josep CoL I Carpo، ووزير الاتحاد الأفريقي للطاقة H.E Pekim krasnI، وذلك على هامش زيارتهما الحالية إلى مصر.

وكان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي رحب بهما وتحدث معهما عن المتحف وأهدافه ورسالته وأنشطته الثقافية المختلفة، وما يضمه من كنوز أثرية يتم عرضها وفقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي المتبعة في العالم، لتبرز مكانة المصري القديم ومساهمته في بناء الحضارة الإنسانية.

وقام الوزيران بجولة داخل قاعات المتحف، بمرافقة الدكتورة فاطمة بكار مدير إدارة التوثيق الأثري بالمتحف، شملت قاعات العرض المركزي وقاعة النسيج المصري وقاعة المومياوات، وخلال الجولة تم استعراض وسائل العرض الحديثة من فتارين مجهزة بأنواع إضاءة صديقة للأثر وشاشات لعرض أفلام ذات صلة بموضوع كل أثر، وأهم معالم الحضارة المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحالي.

وفي نهاية الزيارة قدم الدكتور أحمد غنيم للضيوف، هدايا تذكارية.

وأعربا الوزيران عن سعادتهما بهذه الزيارة وتمنياتهما بالقيام بزيارة المتحف مرة أخرى.

وتأتي تلك الزيارة في إطار الاهتمام والمكانة الدولية التي يحظى بها المتحف منذ افتتاحه في أبريل 2021 واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، باعتباره أحد المقاصد السياحية الهامة التي تمثل السياحة الثقافية والأثرية.