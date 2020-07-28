وزيرا الإنتاج الحربي والثقافة يتفقدان أول نموذج للمسارح المتنقلة (صور)

التقى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمقر شركة حلوان لمحركات الديزل “مصنع 909 الحربي” التابع لوزارة الإنتاج الحربي، لبحث سبل التعاون في تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .

في بداية اللقاء قدمت الوزيرة التهنئة للمهندس محمد أحمد مرسي لتولى الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربى، وتفقد الوزيران أول نموذج مسرح متنقل شامل ملحقاته من معدات إضاءة ووحدات توليد كهرباء ودورات مياه متنقلة واستوديو متنقل والذى قامت بتنفيذه شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع٩٠٩ الحربي) .

محمد مرسي: دور الفن والثقافة في المجتمع ينمي عقول الشباب ويصحح الأفكار المغلوطة

من جانبه أوضح “مرسى ” أن وزارة الإنتاج الحربي تؤمن بدور الفن والثقافة فى المجتمع وفى تنمية العقول لدى الشباب لتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال تناولها للقضايا الهامة إلى جانب نشر الوعى بالدور الذى تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع.

وأضاف: من هذا المنطلق فإن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة الثقافة فى مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية ومن بينها دعم المسارح المتنقلة سواء برفع كفاءة الموجود منها حالياً أو التصنيع الجديد.

وأشار إلى التعاقد مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنفيذ (٦) مسارح متنقلة وتجهيزها بكافة ملحقاتها من إضاءة وكاميرات وأى تجهيزات أخرى متوفرة لدى شركات الإنتاج الحربي.

ومن جانبها أعربت إيناس عبد الدايم عن ثقتها التامة للدور الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الثقافة ونشر الوعى وعن ثقتها فيما شاهدته خلال جولتها للاطلاع على نموذج المسرح المتنقل الذى تم تنفيذه كنموذج أول والذى يعكس المقومات التى تمتلكها شركات الإنتاج الحربي والتى يمكن استغلالها لدعم القصور الثقافية والمسارح من خلال القيام بأى أعمال تطوير لتأهيلها وتجهيزها للعمل.

ولفتت إلى أنه تم تسليم عدد من المسارح المتوقفة عن العمل إلى وزارة الإنتاج الحربى لتأهيلها للعمل من جديد وقد لاقت استحسانا كبيرا وهذا ما دعا إلى الرغبة فى زيادة التعاون بين الطرفين.

إيناس عبدالدايم: المسارح تهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي للقرى والنجوع لنشر الوعي

وأوضحت أن وزارة الثقافة تسعى إلى زيادة عدد عناصر منظومة المسارح المتنقلة للوصول بالمنتج الثقافى الى المناطق الأكثر احتياجا ودعم الفرق الفنية بالمحافظات وكذلك تسعى الوزارة لتوفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعى والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة.