وزيرا الإنتاج الحربى والاتصالات يبحثان سبل تطوير تكنولوجيا المعلومات

أحمد اللاهونىالتقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، لبحث موضوعات التعاون المشترك ووضع مقترح لتنفيذ الخطط المستقبلية بين الوزارتين.وهنأ "العصار" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتولى منصبه الجديد، وأع

أحمد اللاهونى

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، لبحث موضوعات التعاون المشترك ووضع مقترح لتنفيذ الخطط المستقبلية بين الوزارتين.

وهنأ “العصار” وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتولى منصبه الجديد، وأعرب عن تطلعه لبدء إستكمال مسيرة العمل الحالية بين الوزارتين فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

واستعرض العصار، عددًا من المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات” تعميق التصنيع المحلى فى مجال صناعة الإلكترونيات – إنشاء محطات طاقة شمسية بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط – تطوير مكاتب البريد”، إلى جانب مشاركة الطرفين فى عدد من المبادرات أهمها مبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات “مصر المستقبل”، ومبادرة التعلم التكنولوجى للشباب والعلماء مصر المستقبل وتنفيذ مشروع “قواعد البيانات” المتكاملة.

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك العديد من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التى يمكن استغلالها للمشاركة فى كافة المشروعات، التى تقوم وزارة الإتصالات بتنفيذها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه تم بحث التعاون في عدد من المجالات ومنها صناعة الالكترونيات وبالأخص أجهزة التابلت، والتوسع في عمليات التدريب من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد كوادر فنية من وزارة الإنتاج الحربي فيما يتعلق بعدد من الموضوعات التكنولوجية المتخصصة مثل إنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات البحوث والتطوير، معرباً عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات يمكن استغلالها في المشاركة في تنفيذ العديد من شبكات الاتصالات، وتوريد وتركيب الصناعات المغذية لها وذلك على ضوء التعاون المثمر خلال الفترة السابقة.

وأضاف أنه تم بحث تنفيذ عدد من خطط العمل، والمشروعات المستقبلية الخاصة بمعاونة وزارات مثل الصحة، والزراعة، والتعليم في إنفاذ وتطوير مشروعات المجتمع الرقمي.