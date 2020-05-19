وزيرا الإعلام والثقاقة يبحثان سبل التعاون والتنسيق المشترك

تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس بالحفاظ على القيم والارتقاء بالذوق العام.

التقى، اليوم الثلاثاء، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وبحث الوزيران سبل التعاون والتنسيق المشترك بعد النجاحات التي تحققت مثل مبادرة (الثقافة في بيتك) والتي شاركت فيها الهيئة الوطنية للإعلام حيث عرضت القناة الثانية مواد ثقافية خلال الفترة الماضية ولمدة ثلاث ساعات متوالية لاقت استحسان وقبول المشاهدين.

وأكد “هيكل” أنه استكمالاً للنجاحات وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على القيم والارتقاء بالذوق العام، تم الاتفاق على استمرار تقديم مواد المبادرة عبر التليفزيون والسعي لتقديم المضامين الهادفة والرامية لإنعاش ذاكرة الفن المصري الرائد في كل المجالات الثقافية.

وأشادت وزيرة الثقافة بجهود وزارة الدولة للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام على حسن التنسيق والتعاون وإتاحة الوقت على القناة الثانية لعرض المواد الثقافية المختارة.

وطالبت باستمرار تخصيص ساعات العرض بشكل دائم مستقبلاً في ظل الإقبال الرائع من المشاهدين على ما يقدم.

وأوضح “هيكل” أن الثقافة في مصر جزء رئيسي في تكوين الشخصية المصرية ووسيلة مهمة لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

وأكد وزير الإعلام على مسؤولية الارتقاء بمنظومة الذوق العام والقيم الأخلاقية الموجودة من خلال نشر الوعي بين المواطنين.

واتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك من أجل وضع المبادئ العامة للارتقاء بالذوق العام.