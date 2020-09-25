وزيرا الإعلام والبيئة يتفقدان موقع الطيور المهاجرة بشرم الشيخ (صور)

اصطحب وزيرا الإعلام والبيئة 20 مراسلا ومصورا ممثلين عن وسائل الإعلام الدولية في مصر، في جولة بموقع مشاهدة الطيور المهاجرة والحوامة بشرم الشيخ بعد تطويره.

وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام أثناء الجولة على أهمية تسليط الضوء على المحميات الطبيعية ومناطق جذب السياحة البيئية كموقع رصد الطيور المهاجرة في شرم الشيخ.

وشدد وزير الإعلام على العمل على رفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام.

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن موقع رصد الطيور المهاجرة تم تطويره وتحويله من منطقة طاردة لمكان يجذب آلاف الطيور المهاجرة والحوامة سنويا.. ويجذب العديد من السياح كجزء من السياحة البيئية في مصر مما يدعم الاقتصاد المصري.

وقالت وزارة البيئة في وقت سابق إنه تم عمل أبراج مشاهدة لمتابعة حركة الطيور المهاجرة فى جنوب سيناء وشرم الشيخ ، ضمن برامج تشجيع السياحة البيئية.

وتتعاون وزارة البيئة مع مجموعة من الشباب لتصميم أفلام ترويجية لتشجيع السياحة البيئية، كما تم تنفيذ برنامج تدريبى للمرشد البيئى السياحى بالتنسيق مع وزارة السياحة ويتم عقب ذلك إعطاء رخصة المرشدين السياحين للشباب الذى يجتاز الدورة.

وتدبر وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسات الدولية «الأمم المتحدة الإنمائي» تمويلات لتنفيذ برامج ومشروعات رصد ومتابعة مسارات الطيور وحمايتها، إذ يمر بمصر ما يقرب من 520 نوعًا من الطيور مسجلة حتى الآن، وتقدر أعدادها بالملايين، وموزعة بين طيور مائية وحوامة.

وتفضل كل أنواع الطيور المهاجرة الطقس المصرى والأراضى الرطبة، والتواجد فى البحيرات المالحة، وبحيرة المنزلة، والبرلس، وملاحات بورسعيد، وحتى الساحل الشمالى، كما تأتي الطيور المائية من أوروبا عبر الأردن، وفلسطين، مرورًا بخليج السويس، حتى وسط أفريقيا.

ويبدأ موسم عودة الطيور الحوامة إلى موطنها منتصف فبراير وحتى نهاية مايو، فيما تبدأ «المائية» فى فبراير وحتى نهاية مارس للعودة إلى موطنها الأصلي، فيما تستقر العديد منها بالمحميات الطبيعية والبحيرات.