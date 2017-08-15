وزيرا الإسكان والهجرة يفتتحان مجمع خدمات المصريين بالخارج

بدور إبراهيم: افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجمع خدمات المصريين العاملين بالخارج، بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث يبلغ عدد المصريين العاملين بالخارج المتعاملين مع جهاز المدينة، 6750 عميلا، منهم 6430

بدور إبراهيم:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجمع خدمات المصريين العاملين بالخارج، بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث يبلغ عدد المصريين العاملين بالخارج المتعاملين مع جهاز المدينة، 6750 عميلا، منهم 6430 حجزوا أراضى فى مشروع “بيت الوطن”، لأراضى المصريين بالخارج، والباقى حجزوا وحدات سكنية بمشروعى الرحاب ومدينتى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يقدم المجمع أكثر من 20 خدمة سيتم إنهاؤها للعميل في نفس اليوم بنظام الشباك الواحد، و4 خدمات يتم إنهاؤها بعد مدة قصيرة وستكون المدة محددة، موضحاً أن الطلبات التي تحتاج لمدة مثل الرخصة سيحدد لها ميعاد للاستلام.

وأضاف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: يتم استقبال طلبات المصريين العاملين بالخارج، الحاصلين على أراضٍ بمشروع “بيت الوطن” ووحدات بالرحاب ومدينتي، بمجمع خدمات المصريين بالخارج من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، ويبدأ تنفيذ جميع الطلبات في نفس اليوم من الساعة 12 ظهرا وحتى نهاية جميع الطلبات، أما الطلبات التي تحتاج إلى أكثر من يوم لإنهائها فسيتم تحديد موعد لاستلامها بعد الساعة 12 ظهراً، ومن المعاملات التي تنتهي في نفس اليوم: (تصريح الحفر، محضر الاستلام، التسويات المالية، العداد المؤقت، بيان الصلاحية، الموقف التنفيذي)، ومن الطلبات التي تنتهي بمواعيد مسبقة: (التنازل، بعد 10 أيام عمل – تراخيص البناء، بعد 7 أيام عمل – معاينة الكهرباء لإدخال عداد دائم، خلال 7 أيام عمل – توقيع العقد، خلال 5 أيام عمل)، مؤكداً أن جميع طلبات العميل سيتم تقديمها وإنجازها بمكان واحد، تيسيراً على المواطنين، وتطبيقاً لسياسة الشباك الواحد.

وأشار المهندس مصطفى فهمي، إلى أنه تم إنشاء المجمع في 10 أيام، على مساحة 127.5 م2، وبارتفاع 4 م، ويعمل به 7 موظفين، ووراءهم طاقم عمل كامل في الإدارات المختلفة بالجهاز، موضحاً أن صالة استقبال العملاء مكيفة، وبها مكتب استقبال، و5 شبابيك لخدمة العملاء، وأرشيف، وهناك دورات مياه للسيدات والرجال، وكافيتريات مجانية، وماكينة للتصوير مجاناً، بجانب مكان انتظار للسيارات الخاصة بهم.

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن القاعة مجهزة بـ6 أجهزة كمبيوتر، وتم ربط صالة الخدمة بكافة إدارات الجهاز من خلال نظام خدمة العملاء، وتم توفير نداء آلي لتنظيم استقبال وتلقي الطلبات، كما تم توفير شاشات LCD ارشادية وتوضيحية لكافة المعاملات.​