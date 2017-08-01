وزيرا الإسكان والهجرة يتفقان على خدمات جديدة للمصريين بالخارج

بدور إبراهيم:

اتفق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على حزمة من الخدمات الجديدة للمصريين بالخارج، حيث وافق وزير الإسكان على طلب وزيرة الهجرة بتخصيص مكتب بمراكز خدمة المواطنين بالمدن الجديدة، لإنهاء خدمات المصريين بالخارج، خاصة حاجزي مشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، كما وافق الوزير على تخصيص نسبة من الوحدات بالحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة للمصريين بالخارج، خاصة أن هناك طلبات عديدة منهم لذلك.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم تكليف مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، علي الفور بتخصيص المكتب الخاص بخدمات المصريين بالخارج، علي أن يقوم بافتتاحه مع وزيرة الهجرة قريباً، وسيتم مراعاة توفير وحدات أيضاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الوحدات التى سيتم طرحها قريبا بالحي السكني الأول.



وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه يتم التنسيق أيضاً مع وزير الإسكان، وإحدي الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، لتنظيم معرض عقاري بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر أكتوبر المقبل، يتم من خلاله عرض المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن الجديدة، كما ستتولي شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض تسويق مشروعاتها القائمة، حيث يتم التنسيق مع غرفة التطوير العقاري بهدف مشاركة الشركات الكبرى في المعرض نظراً لأن الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية كبيرة، ولديهم رغبة في تملك العقارات بمصر، أو الاستثمار في هذا التوقيت المهم، مؤكدة أنه سيتم التواصل مع سفارتنا في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح هذا الحدث المهم.