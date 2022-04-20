عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار اجتماعاً لمتابعة خطط التنمية السياحية والتجهيزات للمؤتمر العالمي للمناخ Cop 27، بجانب مراجعة بيان الأراضى السياحية مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، بغرض دفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم خُطط التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.

وقال الجزار: إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المستثمرين السياحيين لاستكمال مشروعاتهم وخاصة المتعثر منها، فقد تم مناقشة عددٍ من الملفات ووضع مقترحاتٍ خاصة بها لتنفيذ هذه التوجيهات.

وخلال الاجتماع، اتفق الوزيران على اتخاذ عددٍ من الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية لضمان استعداد مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر العالمي للمناخ Cop 27.

وأكد وزير الإسكان الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بدفع معدلات التنمية، وتوفير فرص الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أراضى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتمتع مصر بشواطئ تمتد لمئات الكيلومترات على ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.

من جانبه تطرق الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، إلى مناقشة مشروع التجلي الأعظم بمنطقة سانت كاترين بسيناء، من ناحية كيفية إبراز القيمة التاريخية والروحانية للمشروع على المستوى العالمي عقب الانتهاء من تنفيذه، والتجهيز لعقد مؤتمر عالمي للتوعية والترويج لمنطقة سانت كاترين وأهميتها العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.