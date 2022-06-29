وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يلتقيان المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، السيدة ميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك خلال مشاركتهم بفعاليات المنتدى الحضري العالمي “WUF11″، في دورته الحادية عشرة تحت عنوان “تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل”، والمقام بمدينة (كاتوفيتشي)، بدولة بولندا.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال اللقاء، استعراض الاستعدادات لاستضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي القادم “Wuf 12″، والتجهيزات اللازمة لإعداد المؤتمر، وإخراجه في أفضل صورة، كما تم مناقشة كيفية الاستفادة من استضافة مصر للمؤتمر العالمي للمناخ “Cop 27″، نوفمبر المقبل، والخروج بمجموعة من الإجراءات الخاصة بالأجندة الحضرية الجديدة.

وأشار الوزير إلى استعداد وجاهزية جمهورية مصر العربية، لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ “Cop 27″، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمؤتمر العالمى للمناخ، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، قدم وزير الاسكان شرحا عن المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها، بهدف توفير سكن ملائم للمواطنين من مختلف الشرائح، فى بيئة سكنية حضارية مخططة، كما شرح ما تقوم به الدولة حاليا فى مجال وسائل النقل الحضرى، صديق البيئة، وكذا جهود التوسع العمرانى المختلفة.

من جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوى، بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التي تربط بين وزارة التنمية المحلية، وبرنامج المستوطنات البشرية، في عدد من الملفات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل الاستعدادات لاستضافة الدورة الـ12 للمنتدى القادم عبر اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الملف واللجان الفرعية التي تم تشكيلها.

وأكد وزير التنمية المحلية سعى الحكومة لتخرج مصر من جديد بمشهد حضاري أمام دول العالم أجمع، باستضافة هذا الحدث الدولى المهم، ليضاف إلى رصيد مصر الحضاري والعمرانى محليا وإقليميا وعالميا.

ومن جانبها، أعربت ميمونة شريف عن تقديرها لعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرة إلى التعاون الجارى بين الجانبين في استضافة وتنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات المهمة.

ومن بينها استضافة محافظة الأقصر ليوم المدن العالمى خلال شهر أكتوبر الماضى، والذى حضره رئيس مجلس الوزراء، وكذا تنفيذ بعض المشروعات والبرامج في المحافظات المصرية.

وأشارت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى تطلع المنظمة للتنسيق المتواصل مع الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى القادم.

وأوضحت أن إقامة منتدى بهذا الحجم يتطلب استمرار التحضير والتنسيق بشكل جيد، وسنضع كل الخبرات الفنية لدعم وتعزيز استضافة مصر للدورة القادمة، وكذا توفير أي دعم للقاهرة خلال استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأعربت السيدة ميمونة محمد شريف، عن تقديرها وشكرها لاستعداد الحكومة المصرية للتوقيع على اتفاقية استضافة المنتدى الحضرى القادم بالقاهرة، مؤكدة ثقة الأمم المتحدة فى قدرة مصر على التنظيم والاستضافة الجيدة لقمة المناخ المقبلة والمنتدى الحضرى العالمى.