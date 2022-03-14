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وزيرا الإسكان والإنتاج الحربي يستعرضان تقنية جديدة في معالجة مياه الصرف

بحضور مسئولى الوزارتين وممثل الشركة العالمية صاحبة المشروع
أحمد صبحي 12:39 م, الأثنين, 14 مارس 22 12:39 م, الأثنين, 14 مارس 22

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء أمس، لاستعراض إحدى التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في معالجة مياه الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب، بحضور مسؤولي الوزارتين، وممثل الشركة العالمية صاحبة المشروع.

واستمع وزيرا الإسكان والإنتاج الحربي، إلى شرح موسع عن آلية عمل تلك التقنية الحديثة، وهى عبارة عن مادة كيميائية تستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب، وقد تم تجريبها فى إحدى محطات معالجة الصرف الصحي، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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ووجه وزير الإسكان، بضرورة الإسراع في آليات الاستفادة والتنفيذ لاستخدام تلك التقنية الحديثة، بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، فى معالجة مياه الصرف الصحي، والوصول بها إلى أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية لإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، مؤكداً ضرورة العمل على التصنيع المحلى لمكونات تلك المادة.

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بقلم أحمد صبحي

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