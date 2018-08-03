وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحون المسجد العباسي ببورسعيد

أمانى العزازيافتتح الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، المسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، بعد أعمال توسعته وتطويره، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.حضر الافتتاح، الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس

أمانى العزازي

افتتح الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، المسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، بعد أعمال توسعته وتطويره، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

حضر الافتتاح، الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، وأعضاء بمجلس النواب.

بدأت أعمال ترميم المسجد في مايو من عام 2017، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية على المقترح المقدم لها.