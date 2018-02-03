وزيران يشاركان في المؤتمر العالمي للسكر بدبي

المال - خاص توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت إلى مدينة دبى الإماراتية، للمشاركة في مؤتمر دبى العالمي للسكرويشارك في المؤتمر نخبة كبير من المستثمرين على المستوى الإقليمي والعالمي، وعدد كبير من الشركات العاملة في ص

المال – خاص

توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت إلى مدينة دبى الإماراتية، للمشاركة في مؤتمر دبى العالمي للسكر

ويشارك في المؤتمر نخبة كبير من المستثمرين على المستوى الإقليمي والعالمي، وعدد كبير من الشركات العاملة في صناعة السكر في العالم.

وسوف تتحدث الوزيرة ووزير قطاع الأعمال العام فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، وجهود تحسين بيئة الاستثمار والاعمال، وابرز القوانين التي صدرت مؤخرا وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والتعديلات على قانون الشركات، كما من المنتظر أن تلتقى الوزيرة بعدد من المستثمرين علي هامش المؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات.