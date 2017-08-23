وزيران ومحافظ يبحثون فرص تنمية دمياط

خاص التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، في ديوان عام وزارة التخطيط بكل من د.أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، ود.إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط؛ لبحث الفرص التنموية المتوفرة في محافظة دمياط. واستمر الاجتماع لقرابة ساعتين ونصف الساعة، وت

خاص

التقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، في ديوان عام وزارة التخطيط بكل من د.أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، ود.إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط؛ لبحث الفرص التنموية المتوفرة في محافظة دمياط.

واستمر الاجتماع لقرابة ساعتين ونصف الساعة، وتطرق إلى العديد من التفاصيل والخطط التنموية الخاصة بمحافظة دمياط والاحتياجات الاستثمارية للمحافظة في ضوء القرارات التنموية لها.

وقالت د.هالة السعيد” إن: “محافظة دمياط من المحافظات الواعدة، ولاسيما بعد إطلاق مشروع مدينة دمياط للأثاث، والذي يُعد بوابة جديدة للصناعات المصرية، وهناك فرص أخرى للمدينة للنمو، خصوصًا في القطاع السياحي”.

من جانبه، قال د.أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام “هذا الاجتماع يعطي مثالاً حيًا على تضافر كل مؤسسات الدولة لدفع عجلة التقدم، والاصرار على اتمام عملية التكامل من أجل استمرار مسيرة النمو”.

فيما أكد د.إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط أن “دمياط لديها فرص كبيرة للتطوير، وقد بذلنا جهدًا كبيرًا ليتحول حلم التنمية إلى واقع، وتبقت لنا بعض الخطوات، وتحملنا في سبيل ذلك الكثير من الانتقادات والهجوم، لكننا استطعنا اجتياز الأوقات الصعبة ونتقدم الآن بخطى ثابتة نحو واقع أفضل”.

يُذكر أن محافظة دمياط، وعاصمتها هي مدينة دمياط، تقع في الجزء الشمالي الشرقي لمصر، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، يتواجد منهم بالقطاع الريفى للمحافظة حوالي 73%. وتصل المساحة الكلية للمحافظة إلى 589كم2، بما يمثل 5% من المساحة الإجمالية لمنطقة الدلتا، و1% من المساحة الإجمالية لجمهورية مصر العربية.. وتتكون محافظة دمياط من 5 مراكز إدارية، 11 مدينة، و47 وحدة محلية قروية، و85 قرية.