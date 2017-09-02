وزيرالنقل يتفقد مرسي شبرا الخيمة وماسبيرو

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى، والذي يكون نهر النيل نزهة مفضلة لعدد كبير من المواطنين.

بدأت الجولة بتفقد مرسى شبرا للمراكب النيلية، و تصادف وجود اللواء نبيل عبادة مدير شرطة المسطحات المائية، و قام وزير النقل بالتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة للمراكب بالمرسى.

ثم توجه الوزير يرافقه مدير شرطة المسطحات المائية إلى مرسى ماسبيرو، وذلك للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات، والتأكد من توافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان.

وكان “عرفات” قد وجه قيادات النقل النهري باستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية في فحص كل المراكب النيلية التي تنقل ركابا، وضرورة الالتزام بالحمولات المقررة وعوامل الأمان لكل مركب.