وزيرالنقل: هيئة الطرق ستشرف على مشروعات القاهرة لضمان جودة التنفيذ

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمناقشة تولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف علي تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات .

وناقش وزير النقل، في الاجتماع، الذي حضره أيضا، اللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، تنظيم ووضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري.

وأكد وزير النقل أهمية الطريق الدائري كشريان مروري هام يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي.

تطوير الدائري حول القاهرة

ويتطلب التطوير التنسيق السريع بين كافة الأطراف المعنية لتنفيذ هذا التنظيم، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 100 كم.

وخاصةً الوصلات المزدحمة به والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى، وكذلك تحديث وتطوير كافة مشتملاته المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة والمحافظات المعنية بالطريق الدائري ستقدم كل أوجه التعاون فيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات أسفل هذا الشريان المروري الهام، بما يسهل من تنقل المواطنين.

وتم مناقشة آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات.

وتم التأكيد على تولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف علي تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري .

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون الملاحة الداخلية فقد تم التأكيد على أهمية الطلب المقدم من رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والخاص باتخاذ كافة الآليات والتدابير الخاصة بشأن تحقيق السلامة لمستخدمي الوحدات النهرية.

وأن الهيئة العامة للنقل النهري ستقوم بإصدار التراخيص للوحدات الالية وسيتم تفويض المحافظين بإصدار التراخيص للوحدات غير الآلية والثابتة على أن تقوم هيئة النقل النهري بوضع الأسس لإصدار التراخيص والمعاينات التي تنظم إجراءات الملاحة.

بالإضافة إلى التأكيد على قيام المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري بعقد دورات تدريبية للعاملين في الإدارات الملاحية بالمحافظات عن استخراج التراخيص.

إصدار التراخيص للخط الرابع



واستعرض وزير النقل التنسيق مع محافظة الجيزة لإصدار التصاريح المطلوبة من المحافظة بشأن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – الملك الصالح ).

وكذلك التنسيق مع محافظة القاهرة لإصدار التصاريح اللازمة لنادي السكة الحديد والشركة المنفذة لأعمال تطوير بوابات وأسوار النادي بالعمل بالشوارع المحيطة بالنادي، وفقا للدراسة المقدمة من وزارة النقل والتي صدق عليها رئيس الجمهورية.