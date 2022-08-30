وزيرالمالية: حل أزمة تمويلات الشحنات الموجودة بالجمارك

قال دكتور محمد معيط وزير المالية إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات من خلال «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.

ونموذج 4 تصدره البنوك المحلية ويعد بمثابة بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبى.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، للتوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ لمنع تكدس البضائع بالموانئ.، تيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وقال معيط إنه تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشملت الحزمة 4 قرارات أساسية كالتالي

وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة،.