وزير الري : تأهيل 1201 ترعة بمراكز «حياه كريمة»

صرح الدكتور عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأوضح أن أجهزة الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة “حياة كريمة” فى نطاق (20) محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضاف بأنه تم تأهيل 1201 ترعة بأطوال إجمالية 4146 كيلومتر بمراكز حياه كريمة ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها حوالى 2392 كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1754 كيلومتر.

كما إنتهت الوزارة من تنفيذ عدد (2) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان، وجارى العمل بعدد (4) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

وأشار الى الإنتهاء من تشغيل (8) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتدبير (108) قطعة من أراضى منافع الري بمساحة تجاوز 216ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ) ، وذلك لإقامة عدد 119 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف).

وكانت لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد ٤٨ قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب (13 قطعة) ثم المراكز الطبية (٨ قطع) ، المواقف النموذجية (6قطع) ، المدارس (5قطع) ، الأسواق الحضرية (5قطع) ، الوحدات البيطرية (4 قطع) ، وحدات الإسعاف وملاعب ومحطات معالجة الصرف الصحي (3قطع لكل منها) ، الجمعيات الزراعية والمجمعات الخدمية والزراعية (2 قطعة لكل منها).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى؛ لاستعراض موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.