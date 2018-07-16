وزيرالري: السد العالى مستعد لاستقبال موسم الفيضان الجديد

المال- خاص أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2018-2019، والتي تبدأ في أغسطس من كل عام، حيث تم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنشأته، ومفيضات الطوارئ والبوابات بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه

المال- خاص

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2018-2019، والتي تبدأ في أغسطس من كل عام، حيث تم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنشأته، ومفيضات الطوارئ والبوابات بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.

وأضاف أن لجنة إيراد نهر النيل التي تضم كافة رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة انتهت من وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع موسم فيضان النيل الجديد للسنة المائية والتي تتضمن آليات التعامل مع بدء السودان في برامج تخزين مياه الفيضان الجديد وآليات تشغيل خزاناتها السنوية والتي تبدأ عادة أوائل سبتمبر ولمدة ثلاث شهور مع انتهاء الموسم، وذلك للحفاظ علي منظمومة الاتزان المائي بين حجم المنصرف والمطلوب لاحتياجات البلاد المائية وبين حجم المطلوب تخزينه لتعويض الفاقد من منسوب المياه بالبحيرة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير خلال زيارته التفقدية اليوم لمحافظة أسوان والتى رافقه فيها المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان.

وتفقد الأعمال الجارية والاستعدادات لاستقبال موسم الفيضان القادم ٢٠١٨/٢٠١٩ والذي يبدأ أول شهر أغسطس من هذا العام بالإضافة إلى الأعمال الجارية بالمنشآت الملحقة بالسد العالي وخزان أسوان.

وأوضح الوزير أن اللجنة تستقبل تقارير بعثات الري بالسودان وأوغندا بصفة دورية والتي تسهم في تقييم الموقف المائي للبلاد ومعدلات سقوط الأمطار، وتوقعات الإيراد المائي الواصل لبحيرة ناصر من هذه الأمطار وحجم المياه والتوقعات والسيناريوهات المعدة سلفا للفيضان والبدائل المقترحة لتشغيل السد العالي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذلك استعراض مناسيب النيل داخل البلاد وعلي طول المجري لضمان التوزيع العادل للمياه طبقا للاحتياجات المائية.

وأضاف أنه من الصعب تحديد ملامح الفيضان الحالي حيث معدل سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية متذبذب، وأن ذلك لا يتضح إلا في نهاية موسم الفيضان السنوي فى أكتوبر من كل عام.

وأشار إلى أنه قام بتفقد مفيض توشكي والسد الترابي والتأكد من جاهزيته لاستقبال موسم الفيضان،وكذلك أعمال صيانة وتجهيز بوابات مفيض الطوارئ للسد العالي.

ومن جانبه أوضح المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان أن الوزير تعرف على أهم أعمال التطوير والاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الفيضان.

وأشار إلى أن الجولة تضمنت تفقد أعمال تدعيم وتهذيب صخور الكتف الغربي للسد العالي، وأعمال تأهيل منظومة الحقن بجسم السد، علاوة على أعمال تامين المفيض لاستقبال فيضان العام المائي الجديد.

وأوضح رئيس الهيئة أن الوزير قام خلال الزيارة بتفقد الأعمال الجارية لتطوير منطقة رمز الصداقه ومركز خدمة الزائرين والذى يقع بالقرب من جسم السد العالي جنوب مدينة أسوان حيث يعتبر رمز الصداقة من أهم المزارات السياحية التي يتوافد عليها كل سائح أو زائر لمحافظة أسوان.