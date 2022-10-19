وزيرالري: الترابط بين المياه والطاقة والزراعة ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة التعاون بين قطاع المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم، ضمن جلسة “تسخير العلم والتكنولوجيا والإبتكار لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء”.

سويلم: 97 % من الموارد المائية لمصر تأتي من نهر النيل خارج الحدود

وأشار وزير الموارد المائية لوجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه في مصر، الأمر الذى ينعكس على الأمن الغذائي، خاصة في ظل زيادة حدة الشح المائى وأن 97% من الموارد المائية لمصر تأتى من نهر النيل خارج الحدود.

وأشاد بدور الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكاً لأهمية الطاقة على المستوى القومى، والتي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.

وأضاف أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة.

كما أشار لأهمية الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.