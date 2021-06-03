وزيرالتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان إجراءات تفعيل عقود منظومة المخلفات فى الأحياء

شعراوى : توجيهات رئاسية بسرعة دخول العقود التنفيذ وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن وتغيير في مستوى النظافة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، مع مسئولي شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و انفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات ، بحضور رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة .

كما شارك في الاجتماع كل من المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء ابراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.



وأكد اللواء محمود شعراوى ، حرصه على عقد هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي ستعقدها الوزارة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بـ18 حى بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة والتي تم توقيعها مع الشركين خلال شهر مايو 2021 .

وأضاف أن هناك توجيهات للسيد رئيس الجمهورية بسرعة دخول تلك العقود حيز التنفيذ على أرض الواقع وتحقيق نتائج سريعة يشعر بها المواطن بوجود تحسين في مستوى النظافة ، لذلك ليس لدينا رفاهية في الوقت .

وأشار إلى حرص الحكومة على تحفيز ودعم القطاع الخاصة في المنظومة الجديدة للمخلفات ، وإلتزامها ببنود العقود التي تم توقيعها خاصة ما يخص الجوانب المالية ، مشيراً إلى أن الدولة تنتظر أن تقدم تلك الشركات الأعمال المتفق عليها بالشكل والجودة المطلوبة لتحصل على رضا المواطنين في الأحياء التي ستعمل بها وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن شركات القطاع الخاص المصرية العاملة في هذا المجال .

وتابع : نتمنى تكونوا عند حسن ظننا جميعاً وكلنا فريق واحد وهدفنا جميعاً نجاحكم وتذليل أي معوقات وتعظيم الإيجابيات لإعادة الوجه الحضارى والجمالي للقاهرة من جديد .

وأكد وزير التنمية المحلية أن هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ستقوم بأعمال النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية عبر المعدات والعاملين التابعة لها ، وسيكون هناك منافسة بين الهيئة وبين الشركتين في مستوي النظافة وإحساس المواطن بالتغيير والرضا عن الأداء ، وطالب شعراوى من هيئة النظافة بضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر البشرية الموجودة .

وأوضح أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة التعاقد مع إحدى الشركات للقيام بعمليات الرقابة والمتابعة بكل شفافية على الخدمات التى ستقدمها الشركات .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة قطعت مشوار كبير وخطوة مهمة في ملف منظومة النظافة بالعاصمة عبر توقيع العقود ، لافتاً إلى وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية لمنظومة النظافة بالقاهرة خاصة مع الجولات التفقدية الأسبوعية التي يقوم بها لمختلف مناطق القاهرة.

وأشار إلى أهمية أن يشعر المواطن بوجود تحسن وتأثير إيجابى في مستوى النظافة بعد توقيع تلك العقود فلابد من التحرك السريع في هذا الشأن خلال الفترة الحالية .

وشدد محافظ القاهرة على دعم المحافظة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لجهود الشركتين لأننا جميعاً شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن المصرى .

وخلال الاجتماع استعرض رئيسا الشركتين كافة الإجراءات والخطوات التي تم القيام بها منذ توقيع العقود والخطط التشغيلية وخطط شراء بعض المعدات الجديدة ومعاينة مواعيد استلام الأحياء والنمط الجديد للعمالة والكوادر الفنية التي تم الإعلان للتعاقد معها بمواصفات وشروط محددة ، كما أبدت الشركات استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لإنجاح المنظومة الجديدة وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين فيما يخص هذا الملف وإعطاء صورة جيدة عن الشركات المصرية ، مؤكدين على وجود روح جديدة لدى الدولة المصرية بكافة وزارتها ومؤسساتها للتعاون والنجاح.