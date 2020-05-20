وزيرالانتاج الحربى يجري اتصالا مع محافظ الدقهلية للاطمئنان على حالته الصحية

استقبله 10 مايو بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من ملفات التعاون

أجرى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اتصالا هاتفياً مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان على صحته بعد أن تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب فى بيان له اليوم، عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة.



العصار: استقبلت المحافظ 10 مايو بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من ملفات التعاون



ولفت إلى أنه استقبل الدكتور أيمن مختار يوم الأحد 10 مايو بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من ملفات التعاون مع المحافظة.