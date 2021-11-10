اتصالات وتكنولوجيا

وزيرالاتصالات يبحث مع رئيس «طلبات» خطط الشركة المستقبلية للتوسع فى مصر

وانشاء أكاديمية لبناء قدرات الشباب في مجال البرمجة
محمود جمال 11:23 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 11:23 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع توماسو رودريجيز الرئيس التنفيذى لشركة “طلبات” talabat بالشرق الأوسط ؛ تناول اللقاء استعراض مشروعات الشركة وخططها المستقبلية للتوسع فى حجم أعمالها فى مصر، وزيادة أعداد العاملين بها من المتخصصين فى تقديم الخدمات التكنولوجية، بالإضافة إلى التباحث حول فتح آفاق التعاون فى بناء القدرات الرقمية للشباب المصرى.


يذكر أن شركة طلبات تعد واحدة من أكبر المنصات في مصر والشرق الأوسط فى مجال تقديم خدمات طلب وتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت.


وقد شهد اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية للشركة في مجال التجارة الإلكترونية والسريعة فى مصر والتي تعتبر السوق الأكبر لنشاط الشركة فى المنطقة. وكذلك بحث فرص الاستثمار المستقبلية بالسوق المصرى، كما تضمن اللقاء مناقشة خطة توسعات الشركة لزيادة قدراتها التشغيلية من خلال إقامة متاجر افتراضية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية والتوسع فى محافظات مختلفة لتغطية جميع أنحاء البلاد.

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وخلال اللقاء؛ أكد الوزير أن السوق المصرى سوقا واعدا ويحمل فرصا كبيرة للنمو بشكل مستمر؛ مثمنا جهود الشركة فى استخدام الحلول الرقمية فى تقديم خدماتها للمستفيدين، وكذلك على حرصها على التوسع وزيادة استثماراتها فى مصر؛ مشيرا إلى أهمية التشبيك بين شركة طلبات للتوصيل مع منظومة الشركات الناشئة فى مصر والتي يمكن من خلالها توفير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم أنشطة الشركة.


وأوضح توماسو رودريجيز أن شركة طلبات هى شركة تكنولوجية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ 17 عاما؛ مؤكدا على أهمية السوق المصرى خاصة في ظل خطة التحول الرقمى الطموحة التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها، موضحا أن الشركة تتواجد فى 20 مدينة مصرية وتتعاون مع أكثر من 10 ألف مقدم خدمة فضلاً عن تواجد مركز خدمات مشترك إقليمي يدعم العملاء للشركة بمصر والذي يقدم خدمة العملاء ودعم المطاعم لجميع دول المنطقة.

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وأضاف ان فروع الشركة في المنطقة يعمل بها اربعة الاف موظف منهم الفين في مصر؛ مؤكدا على رغبة الشركة  في  العاملين بها من مطورى البرمجيات والكوادر فى مجال التكنولوجيا في مصر لتلبية احتياجاتها.


وفى هذا السياق؛ لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية توسيع قاعدة الاستفادة من فرص العمل التى ستوفرها الشركة لتشمل الشباب من مختلف المحافظات، وكذلك الشباب من ذوى القدرات الخاصة؛ مشيرا الى استعداد الوزارة لتقديم برنامج تدريبي لتنمية مهارات الشباب فى اطار خطة الشركة للتوسع في مصر وزيادة أعداد العاملين بها.

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وأكد الاتفاق على التعاون فى انشاء أكاديمية تهدف الى صقل مهارات الشباب في مجال البرمجة  للحصول على فرص عمل متميزة بالشركة، و دعم الشركات الناشئة في مصر، كما تم الاتفاق على ان تتعاون الشركة مع الوزارة فى مجال دعم الابداع التكنولوجي وريادة الاعمال بمراكز ابداع مصر الرقمية.


كما تمت مناقشة امكانية التعاون بين شركة طلبات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بهدف انشاء مركز تميز لتقديم خدمات التعهيد والخدمات المشتركة لعملاء الشركة فى المنطقة انطلاقا من مصر.


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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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