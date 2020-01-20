وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المُخطط المقترح لتطوير كنيسة العذراء بالزيتون

بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعهما التنسيقي الثانى، لاستعراض المُخطط المقترح لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحى الزيتون، بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب. وزير الإسكان ومحافظ القاهرة

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع، استعراض المخطط المقترح للتطوير، ونتائج الدراسة المرورية للمنطقة المحيطة بالمشروع، وأماكن انتظار السيارات، ونتائج الدراسة الاقتصادية، مشدداً على مراعاة الإمكانات المتاحة من أجل تنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح أنه سيتم عرض المخطط المقترح على جميع الأطراف المعنية بالمشروع، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائى، وتراض من جميع الأطراف، لتنفيذ هذا المشروع الهام، الذى يلقى اهتماماً من القيادة السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً تنسيقيا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مطلع شهر ديسمبر الماضى، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب، لاستعراض المقترحات والبدائل لمشروع تطوير كنيسة العذراء، بحى الزيتون، بمحافظة القاهرة.