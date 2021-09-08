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وزيرالإسكان: إنشاء جهازين لتنمية القطاعين الثاني والثالث بالساحل الشمالي الغربي

تعديل مسمى جهاز حماية أملاك الهيئة
أحمد صبحي 11:30 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 11:30 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإنشاء جهازٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمسمى (جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ) من الكيلو 120 وحتى الكيلو ۲۲۲ طريق الإسكندرية/مطروح الصحراوي.

و أصدر قراراً بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يسمى (جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي) من الكيلو ۲۲۲ وحتى السلوم  شرق وغرب مدينة مطروح.

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كما، أصدر قراراً بتعديل مسمى جهاز حماية أملاك الهيئة ليصبح بمسمى (جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي) من الكيلو 34 وحتى الكيلو 94 طريق إسكندرية مطروح الصحراوي.

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بقلم أحمد صبحي

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