وزن الفينو 35 جرام.. أسعار الخبز في الأسواق اليوم 7ـ1ـ2020

رصدت «المال» أسعار الخبز البلدي والخبز السياحي، اليوم الثلاثاء 7ـ1ـ2020، في المخابز البلدية المدعمة، والسياحية، والأفرنجي، ولوحظ تفاوت في سعر خبز الفينو، ويتراوح بين 50 إلى 100 قرش للرغيف الواحد، إضافة إلي سعر الخبز البلدي السياحي، وتراوح من 25 إلى 50 قرشًا للرغيف الواحد.

وقال المهندس أيمن حمدي، صاحب مخبز سياحي، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ”المال”، إن أسعار بيع المخبوزات مثل الفينو والباتيبان تشهد اختلافًا في المخابز الأفرنجية نتيجة اختلاف الوزن، وتراوح بين 35 و40 جرام في رغيف الفينو.

وأضاف أن وزارة التموين لا تلزم المخابز السياحية والأفرنجية بوزن معين للخبز السياحي أو الفينو، بينما هناك تحديد أن يكون الدقيق المستخدم في إنتاج تلك المخبوزات هو دقيق استخراج 72%، مع منع إستخدام دقيق 82% والمعروف بالدقيق المدعم.

وتراوحت أسعار الخبز في الأسواق كالتالي رغيف البلدي الشامي كبير 1 جنيه، والمتوسط بين 25 إلى 50 قرشًا، والفينو من 50 إلى 100 قرش، والباتيبان بـ50 قرشًا، الكايزر 1 جنيه، الفطيرة الكبيرة 8، المتوسطة بـ 4 جنيهات.

في سياق متصل، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر الخبز المدعم ثابت عند 5 قروش للرغيف الواحد، وذلك نظرًا أن الحكومة تقوم بدعم رغيف الخبز للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

يشار إلى أن عدد المخابز السياحية والأفرنجية يصل عددها 25 ألف مخبز على مستوي الجمهورية، بينما المخابز البلدية المدعمة بما يقرب من 30 ألف مخبز.