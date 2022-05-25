«وزنت 6 أطنان».. ضبط حاوية مستحضرات تجميل مهربة في ميناء الإسكندرية (صور)

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، بقطاع أمن المنافذ، بالاشتراك مع الجهات المختصة، من ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل متنوعة الأصناف والأشكال وزنت 6 أطنان داخل حاوية مشمولها مواد غذائية مختلفة واردة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري.

واتضح أن مسئولي الشركة أخفوا المضبوطات بداخلها بقصد دخولها البلاد دون الحصول على موافقات الجهات المختصة، والتهرب من الرسوم الجمركية والتي تقدر قيمتها المالية بقيمة 4 ملايين جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ.