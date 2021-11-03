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وزراة الري : إزالة 13500 حالة تعدٍ بمساحة 2.60 مليون على نهر النيل

كما بلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل أكثر من 69 ألف حالة إزالة
مدحت إسماعيل 5:23 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 5:23 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تواصل إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف وأملاك الرى في إطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ١٣٥٠٠ حالة بمساحة ٢.٦٠ مليون متر مربع تقريبا ، كما بلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل أكثر من ٦٩ ألف حالة إزالة.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات ، ومؤكدا على أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى “نيل بلا تعديات”.

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كما صرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، وعمل كافة الإختبارات اللازمة ، مشيراً لحدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وتحسين نوعية المياه بالترع التى تم تأهيلها.

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وأوضح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر ، ويشمل المشروع ترع بأطوال ٩٦٠٣ كيلومتر حتى تاريخه ، وتم الإنتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٠٨٦ كيلومتر ، وجارى العمل فى أطوال تصل الى ٤٥٩٣ كيلومتر ، وجارى إتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال ١٩٢٤ كيلومتر ، كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٥) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الإسكندرية – الفيوم – أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٢٧ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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