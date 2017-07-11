وزراء خارجية الدول المقاطعة يجتمعون مع مثيلهم الأمريكي فى جدة



سمر السيد:

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري، تلقى دعوة من نظيره السعودي عادل الجبير، لحضور اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر مع وزير الخارجية الٍأمريكي ريكس تيلرسون في مدينة جدة غدًا.



وأوضح أبو زيد، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يتوجه الوزير إلى مدينة جدة السعودية لحضور الاجتماع الرباعي صباح الأربعاء عقب عودته مساء اليوم 11 الجاري من العاصمة الإيفوارية أبيدجان بعد تمثيله لمصر في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.



وأضاف، أن هذا الإجتماع يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على تمسكها بمواقفها والإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر، على ضوء مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للارهاب والتطرف، وتدخلها السلبي في الشئون الداخلية للدول العربية، وتهديد سياساتها للأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.