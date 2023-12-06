وزراء الهجرة والبيئة والري والتعاون الدولي يعرضون تطورات أعمالهم في اجتماع الحكومة

استعرض عدد من الوزراء تطورات العمل في مجموعة من الملفات المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم.

قدّمت وزيرة الهجرة نبذة عن نتائج زيارتها الأخيرة إلى عدد من دول العالم؛ لتشجيع المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري المهم للانتخابات الرئاسية.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن هناك تنسيقًا واسعًا مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات والهيئة الوطنية للانتخابات؛ بهدف التيسير على المصريين في الخارج لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سباق الانتخابات الرئاسية.

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع المصريين الذين ضربوا مثلًا رائعًا بالمشاركة المتميزة، وتأدية واجبهم على أكمل وجه.

وشرحت وزيرة البيئة ما تم خلال الأسبوع الأول من مؤتمر تغير المناخ في نسخته الـ28 المُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأكدت أن الوفد المصري المُشارك في القمة ركّز على إيصال عدد من الرسائل المهمة؛ يتعلق بعضها بوجوب استمرار التصدي لأضرار التغيرات المناخية، وحتمية وقف الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، ورفض التهجير القسري.

وقدّم وزير الموارد المائية والري مُلخصًا عن نتائج مشاركته في عدد من الجلسات بقمة المناخ “كوب 28”.

وقال إنه أكد خلال هذه الجلسات التي حضرها نخبة من مجتمع المياه من بلدان العالم المختلفة على ضرورة أن تكون ملفات المياه حاضرة بصورة دائمة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، حيث بدأت هذه الخطوة المهمة في مؤتمر العام الماضي بشرم الشيخ.

وأضاف الوزير أنه ألقى كلمة بشأن موقف مصر المائي، والتنسيقات مع دول حوض النيل، وركز في كلمته على تحدي المياه في مصر، وموقف مصر العادل في ملف سد النهضة.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم القرارات الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية، في قمة المناخ، الخاصة بتشجيع المنصات الوطنية بالحصول على التمويل المناخي.

وأشارت إلى أنه تم عقد عدة جلسات مع مسئولين من هذه المؤسسات الدولية، حيث أشادوا خلالها بما أنجزته المنصة الوطنية “نوفي” في حشد التمويلات المناخية المطلوبة، وأشاروا إلى أن المنصة تعد نموذجًا مهمًا للحصول على تمويلات المشروعات الخضراء.