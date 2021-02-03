وزراء «النقل والتنمية المحلية والثقافة» يعلنون إطلاق مشروع «تحيا مصر المنصورة»

تم استعراض خطوات تنفيذه حيث يعتبر من أكبر المشروعات على مستوى الجمهورية

اجتمع اليوم بمقر وزارة النقل كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية وممثلي وزارات الاتصالات وقطاع الأعمال والري والموارد المائية، وذلك لإعلان إطلاق مشروع (تحيا مصر المنصورة) واستعراض خطوات تنفيذه والذي يعتبر واحداً من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بناءً عى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع وتوجيهاته للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للدولة في كل المحافظات خاصة مع عدم وجود أراض داخل عواصم المحافظات صالحة لإنشاء مساكن جديدة ومع سياسة الدولة في المحافظة على رقعة الأراضي الزراعية الحالية والعمل على زيادتها. الوزراء أثناء الإعلان عن إطلاق مشروع تحيا مصر المنصورة

وصرح وزير النقل بأن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويعكس الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لاستغلال جميع الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها والاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفت وزير النقل إلى أنه تم عمل دراسة مرورية للمشروع، بحيث يحقق السيولة المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة به.

وزير النقل: تمت مراعاة البعد الثقافي في المشروع

وأضاف كامل الوزير، أنه تمت مراعاة البعد الثقافي في المشروع، حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة آخر بالمشروع غير المتواجد حالياً خاصة مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي، حيث خرجت العديد من الأدباء والمفكرين.

وأوضح أنه تم التنسيق مع جميع الوزارات التي لها أراض ضمن المشروع وفق للإطار العام للاستفادة من أراضي الدولة وهي وزارات (التنمية المحلية – قطاع الأعمال – الثقافة – الري والموارد المائية – محافظة الدقهلية).

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا وستقام على تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، فضلا عما تقدمه من عائد مجتمعي.

الوزير: المشروع يقام على مساحة 136000 متر مربع

وتابع وزير النقل: “المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم المشروعات التالية (مشروع المنصورة جيت علي أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة وهو عبارة عن برجان (تجاري / إداري/ سكني)، ومشروع المنصورة بلازا أعلى أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية وفندقان 4 نجوم وحديقة عروس النيل”.

ويضاف إلى ما سبق مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومولا تجاريا وأبراجا سكنية وكذلك مشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا.

وأوضح الوزير أن هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير (تحيا مصر المنصورة)، كما دعا وزير النقل المستثمرين في المنصورة للاستثمار في هذا المشروع الضخم العملاق الذي سيخدم الأهالي ويقدم لهم خدمات متميزة وسيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الاستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتساهم في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الحكومة وكل الوزارات المعنية لا تدخر جهداً لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب.

ولفت شعرواوي إلى أن الوزارة حريصة بصورة مستمرة على زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحسن استغلال المزايا النسبية للمحافظات بهدف تنمية مواردها، مضيفا أن مشروع “تحيا مصر المنصورة” سوف يساعد في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بمحافظة الدقهلية وتعظيم الموارد المالية.

وأشار إلي أهمية تشجيع الشراكة والتعاون بين مختلف الوزارت والجهات المعنية التابعة لها للاستفادة من الأراضي الخاصة بجهات الولاية علي أراضي جميع المحافظات لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتعظيم العائد الاقتصادي للأراضي المتاحة للاستثمار واستغلالها بالصورة الأمثل.

شعراوي: مشروع “تحيا مصر المنصورة” سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشروع “تحيا مصر المنصورة” سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويساعد في إحداث نقلة حضارية للمنطقة وتطويرها بما سينعكس على أبناء المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم في عدد من المجالات المرتبطة بالمشروع.

وأضاف: توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والأراضي الموجودة في كل المحافظات بما يفيد المواطن والحصول علي رضاه.

وأشار الى أن المنصورة خرج منها المثقفون والأدباء والعلماء وسيكون هذا المشروع بصورة تليق بمحافظة الدقهلية.

وبدورها أشادت وزيرة الثقافة بهذا المشروع المهم، لافتة إلى أن المشروع سيضم قصر الثقافة بالمنصورة لما لها من تاريخ ثقافي كبير.

ومن جهته أكد محافظ الدقهلية أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المنصورة وأنه سيمثل نقلة كبيرة لهم وأنه يليق بمكانة محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعمل على خلق فرص عمل جديدة لأهالي المحافظة.