وزراء النقل العرب يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

وقف مجلس وزراء النقل العرب، دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة في اجتماع الدورة (36) لمجلسهم الوزارى المنعقد في المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

وطلب الفريق كامل الوزير وزير النقل المصرى من الحضور خلال الجلسة الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وقال الوزير إن هذا هو أقل شيء يعبر عن تضامنا مع أشقائنا في قطاع غزة في هذه القضية المحورية.

ويأتي ذلك مع انعقاد الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العربي يوم الثلاثاء 24/10/2023 فى تمام بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبى قير.

كما يشمل الحضور فى تلك الدورة عددًا من أصحاب المعالى سفراء الدول العربية رؤساء الوفود وعدد من رؤساء المنظمات والإتحادات العربية المتخصصة العاملة فى إطار جامعة الدول العربية.

وتشهد الدورة الحالية حضور عدد كبير من الوزراء العرب وأبرزهم الفريق مهندس كامل عبد الهادى الوزير ( وزير النقل بجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب) وجاسم السليطى (وزيرالمواصلات بدولة قطر ورئيس الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب) والمهندس صالح الجاسر (وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية).