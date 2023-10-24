وزراء النقل العرب يتوافدون على مقر الأكاديمية لحضور الدورة (36) للمجلس الوزاري

توافد صباح اليوم عدد من وزراء النقل العرب إلى المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية .

ويأتى توافد الوزراء العرب تمهيدا لحضور و إنعقاد الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب اليوم فى تمام الساعة 9 صباحًا بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبى قير الإسكندرية.

كما يشمل الحضور فى تلك الدورة عدد من أصحاب المعالى سفراء الدول العربية رؤساء الوفود وعدد من رؤساء المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة العاملة فى إطار جامعة الدول العربية.

ووصل الفريق كامل الوزير وزير النقل المصرى وبعض الوزراء العرب إلى مقر الأكاديمية وفي انتظار وصول باقي الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الحالية حضور عدد كبير من الوزراء العرب وأبرزهم الفريق مهندس كامل عبد الهادى الوزير ( وزير النقل بجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب) والسيد جاسم السليطى ( وزيرالمواصلات بدولة قطر ورئيس الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب) والمهندس صالح الجاسر (وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية).

ومن المقرر كذلك مشاركة كل من الدكتور ربيع المجيدي (وزير النقل التونسى) والدكتور عبد السلام حميد (وزير النقل اليمني). والسيد رزاق محيبس السعداوي (وزير النقل العراقى) والمهندسة وسام التهتموني (وزيرة النقل الأردنية).

كما أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع أيضا الدكتور محمد عالي ولد سيدي محمد (وزير التجهيز والنقل الموريتانى) ، و الدكتور على حمية (وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني).

كما يشارك السفير الدكتور على المالكى (الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية) وكذلك الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج (رئيس الأكاديمية العربية).