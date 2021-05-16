وزراء الطيران والسياحة والثقافة يبعثون برسالة طمأنة بشأن مواجهة مصر لـ«كورونا»

حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال استقبالهما زائري الجناح المصري المشارك في معرض وملتقي السوق السياحي العربي المقام حالياً بدبي ATM على نقل رسالة طمأنة بسلامة الإجراءات الاحترازية التي تتم في المطارات وشركات الطيران المصرية في جميع مراحل السفر وكذا المنشآت السياحية والفندقية للحد من انتشار فيروس كورونا مما يوفر رحلة سفر وإقامة آمنة لجميع ضيوف مصر .

وقد حرصت وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدايم خلال تواجدها في دبي علي المشاركة في المعرض.

وخلال تفقد الوزراء الثلاث لأجنحة المعرض الذي يضم ١٣٠٠ عارض ممثلين عن ٦٢ دولة حول العالم ولقاؤهم بعدد من المتخصصين في مجال السياحة والسفر لتبادل الافكار والرؤي حول مستقبل صناعة النقل الجوي في ظل جائحة كورونا أعربوا عن تفاؤلهم بتحسن وتعافي حركة السياحة والسفر خلال الفترة القادمة خاصة مع بدء حصول الكثير حول العالم علي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتفهم كثير من الدول أهمية تخفيف قيود السفر خاصة أن السفر والتنقل جواً أكثر الوسائل أمانا.

وأشاروا إلى اهتمام الحكومة المصرية بتوفير كافة الدعم اللازم لقطاع الطيران المدني والسياحة لمواجهة هذه الجائحة والتعافي من تداعياتها في أسرع وقت حيث يتم استخدام أحدث أجهزة الكشف والكاميرات الحرارية وتوفير كافة وسائل السلامة والأمان للكشف عن فيروس كورونا بالمطارات المصرية .

كما أكد الوزراء على مــقومــات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحي بها باعتبارها مقصد سياحي مثالي لمــــن يــــبحثون عــــن تجــــربــــة ســــفر آمــــنة ولا سيما فــــي ظــــل المــــساعــــي الــــعالمــــية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقدم وزيرى الطيران والسياحة لمحة لما تقوم به مصر من تدابير واجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحي على برامج سلامة وصحة الغذاء.وكذا الاجراءات المطبقة بالمطارات .

جدير بالذكر أن الجناح المصري بالمعرض مقام علي مساحة ٣٠٥ متر ويشارك به ١٤ جهة عارضة تضم شركة مصرللطيران وايركايرو ومجموعة من الفنادق وشركات السياحة المصرية.