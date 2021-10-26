طاقة

وزراء الطاقة في أوروبا يفشلون في التوصل لاتفاق لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار

للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها المنطقة
أحمد إسماعيل 7:42 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 7:42 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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لم يتمكن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماعهم اليوم الثلاثاء، من التوصل لاتفاق حول إجراءات جديدة من شأنها التخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها المنطقة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن الوزراء لم يتوصلوا لاتفاق حول أي إجراءات جديدة بشأن أزمة الطاقة.

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لكنها أضافت: “سنطرح في شهر ديسمبر اقتراحات لتحسين سوق الغاز الأوروبي. الوضع الحالي يمثل ضغطا على الاتحاد الأوروبي ولكن علينا أن نعمل على أن تكون أسواق الطاقة الأوروبية مستقلة ومكتفية”.

وتابعت بالقول إن الطاقة المستقبلية تحتاج إلى “طاقة نظيفة”، حيث ترى بعض الدول الأعضاء أن سياسات المناخ والطاقة النظيفة تعتبر حلا وليست سببا لارتفاع أسعار الطاقة والغاز.

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وتشهد أوروبا في الوقت الراهن أزمة في الطاقة، بعد أن سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز ارتفاعا غير مسبوق في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لتلبية حاجة النشاط الاقتصادي المتسارع.

تعتمد معظم الدول في القارة العجوز على استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، والتي نفت بدورها مرارا تسببها في أزمة الطاقة القائمة في أوروبا أو استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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