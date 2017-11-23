وزراء التعليم العالي والثقافة والآثار يبحثون إنشاء مركز حضاري

المال خاص التقى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكل من د. خالد العناني وزير الآثار، والأستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة؛ لبحث آليات إنشاء مركز للتقارب الحضارى والثقافى بين شباب العالم، لتحقيق التقارب وتكامل الحضارات والثقافات المصرية والعالمية، ، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي، ت



المال خاص

التقى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكل من د. خالد العناني وزير الآثار، والأستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة؛ لبحث آليات إنشاء مركز للتقارب الحضارى والثقافى بين شباب العالم، لتحقيق التقارب وتكامل الحضارات والثقافات المصرية والعالمية، ، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم،

وأكد د. خالد عبد الغفار أهمية هذا المركز باعتباره نافذة للحضارة المصرية على مثيلاتها من حضارات العالم، موضحًا أن الهدف من هذا المركز هو تعزيز الدور المصري وريادته في تحقيق السلام والتقارب الفكري بين الشباب للتواجد على ساحة الحوار الحضاري والتعاون من أجل تحقيق رؤية مستقبلية هادفة على مستوى الدولة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة تقوم بمتابعة آليات تنفيذ المركز، كما تم الاطلاع على مسودة إنشاء هذا المركز، والتي تهدف إلى تفعيل آليات التقارب الحضاري بين شعوب العالم، وإنشاء مراكز لتكامل الدراسات والبحوث العلمية والحضارية المتعددة، وتحقيق الاحترام الكامل لتجارب الآخرين الثقافية والتراثية وخصوصياتهم الحضارية، وإقامة الندوات والمحاضرات والمناظرات والمسابقات الثقافية والاجتماعية والعلمية والمعارض والمؤتمرات والزيارات والرحلات العلمية والمهرجانات والمنافسات الرياضية بأشكالها المختلفة، ورعاية الأفكار والمواهب والمبدعين في مجالات الحضارة والفكروالعلم والثقافة والفن وتكريمهم بالوسائل المناسبة.

كما يختص المركز بتنظيم أنشطة علمية وثقافية تحتوي على معلومات ثقافية وتاريخية وعلمية بالتعاون بين الوزارات المختلفة والدول الصديقة، فضلًا عن مسابقات دولية تضم فرق عمل مشتركة بمختلف الدول.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بصفة مستمرة للوصول إلى آلية للتنفيذ للخروج بمقترح مشروع قانون يعرض على الجهات المعنية بهذا المجال لإقراره.