وزراء التعاون الدولي والاتصالات والبيئة يطلقون مبادرة Climatech Run 2022 العالمية

أطلق قبل قليل وزراء التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مبادرة Climatech Run 2022 العالمية، لجذب الشركات العاملة في التصدي للتغيرات المناخية.

و تستهدف جذب وتحفيز الشركات الناشئة التكنولوجية العاملة في مجال مكافحة التغيرات المناخية من خلال الحلول المبتكرة والاستدامة، وذلك في ضوء الاستعدادات لانعقاد قمة المناخ في مصر COP27.

وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها، أن هناك العديد من الأفكار الابتكارية التي تم تنفيذها مؤخرا للحد من التلوث والتصدي لتغيرات المناخ، منها مشروع الدراجات الهوائية التشاركية في جامعة الفيوم والمدينة الجامعية، و إطلاق تطبيق “اي تدوير ” لجمع المخلفات الالكترونية، إذ يتم تبني كافة الأفكار الشبابية الرائدة في تلك المجالات الصديقة للبيئة.

وأضافت، أن أزمة التغيرات المناخية وتأثيرها أصبحت حقيقة لايمكن انكارها، إذ تؤثر التغيرات المناخية علي كل منزل في العالم.

كما يتم إطلاق المبادرة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وبرنامج الأغذية العالمي وشركة جوجل وصندوق الأمم المتحدة للسكان وشركة جنرال موتورز ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وماكيروسوفت وفلك ستارت ابس وغيرهم من الشركاء.