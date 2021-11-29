وزراء «التخطيط» و«قطاع الأعمال العام» و«التعاون الدولى» يفتتحون مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع

يفتتح وزراء «التخطيط» و«قطاع الأعمال العام» و«التعاون الدولى» فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021 The7th CEOs Thoughts الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، على مدار يومى الأحد والاثنين الموافقين 5 و6 ديسمبر المقبل، تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمي؟».

إجراء مقابلتين مع مدير الصندوق السيادى ورئيس البورصة

وتنطلق فاعليات اليوم الأول بكلمة افتتاحية للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأخرى لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ثم مقابلة مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، فى حين يبدأ اليوم الثانى بكلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولقاء مع أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.

ويضم المؤتمر 6 جلسات، وسط حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين.

ويتحدث فى المؤتمر باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وكريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، ووائل زيادة، شريك ومدير تنفيذى لشركة زيلا كابيتال، وخليل البواب، الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال، وخالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى أحمد عطا، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.

وتضم قائمة المتحدثين أيضًا محمد علي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمصرف أبوظبى الإسلامي، وشريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول إلى جانب المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحادين المصرى والأفروآسيوى للتأمين، وعمر جودة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين، وعبير حلمي، العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة، وخالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين.

ومن بين المشاركين فى المؤتمر أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة بنية، وحازم متولي، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، ومعهم شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، وأشرف صبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

كذلك سيشارك وليد زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بايونيرز بروبريتيز للتنمية العقارية، وحازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير ، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمراني، والمهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذى لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العقارية إلى جانب هشام موسى، العضو المنتدب لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية،

كما سيتحدث فى المؤتمر سامح جبرة، الرئيس التنفيذى لشركة بورسعيد للتنمية الصناعية، وإسلام سالم، الرئيس التنفيذى لشركة القناة للسكر، ومحمود الفقي، العضو المنتدب لشركة الدلتا للصلب، وسعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، وغيرهم من الرؤساء التنفيذيين.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لعرض توقعاتهم لأداء الاقتصاد والقطاعات المختلفة خلال العام الجديد، واستراتيجيات وسياسات المؤسسات الممثلين لها، وأهم التحديات والعقبات المتوقعة، وذلك فى ضوء المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد، وعلى رأسها أزمة التضخم العالمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والشحن، وخططهم للتغلب على حالة التباطؤ التى لازمت هذا التضخم.

ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوى السابع لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين فى الاقتصاد المصرى، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، سعر الصرف، المبيعات، التكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم فى العام الجديد.