اقتصاد وأسواق

وزارتا الزراعة والري تبحثان موقف المشروعات المشتركة

بحث تطوير الري في المحافظات
الصاوي أحمد 4:54 م, الجمعة, 5 فبراير 21 4:54 م, الجمعة, 5 فبراير 21

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عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا عبر الفيديوكونفرانس، وبرئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة القيادات التنفيذية بالوزارتين؛ لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأوضح عبد العاطى أن الغرض من اجتماعات اللجنة التنسيقية هو تذليل كافة العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين.

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وأكد وزير الزراعة على أهمية تفعيل قرارات اللجنة المشتركة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة لحل أي عقبات حال حدوثها.

وتم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث مع التأكيد على أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ وتشجيع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث.

كما تم الاتفاق على الإجراءات التنسيقية بين الوزارتين لتحديد المساحات المقرر زراعتها بالأرز هذا العام بالمناطق المختلفة، وذلك فى إطار القرار الوزارى رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٢٠ خاصة المساحة التى تروى على المياه المالحة ومناطق زراعة الأرز الجاف.

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كما تم استعراض الموقف التنفيذى لاستصلاح مساحة ٣٥ ألف فدان للاستفادة من مشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة من وزارات الري والزراعة والتموين لتحديد مساحات البنجر وقصب السكر المصرح بزراعتها.

كما تم عرض موقف تشغيل محطة قوتة ببني سويف حيث تم الاتفاق على قيام هيئة التعمير باستكمال أعمال البنية الداخلية تمهيدا لقيام أجهزة الري بإطلاق المياه بالمناطق التى يتم الانتهاء منها.

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كما تم الاتفاق علي التنسيق بين هيئه التعمير وهيئة المساحة فيما يخص إعداد أطلس لأراضي طرح النهر للمسافة من شبرا لحلوان، وفي المسافة من حلوان لأسوان.

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بقلم الصاوي أحمد

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