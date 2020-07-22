وزارة قطاع الأعمال تعلق على مطالب صرف «مكافأة ميزانية» لعمال شركات نقل الركاب

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانا صحفيا للتعقيب على ما أثاره بعض العاملين بشأن شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها .

وتضم الشركات (شرق الدلتا للنقل والسياحة – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – الصعيد للنقل والسياحة) .

وتتبع الشركات الثلاث إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة .

وزارة قطاع الأعمال : طالبوا بصرف 12 شهرا من الأجر الأساسي

اتوبيس شرق الدلتا

وقالت وزارة قطاع الأعمال أن بعض العاملين طالبوا بصرف “مكافأة ميزانية” بإجمالي 12 شهرًا من الأجر الأساسي.

وذلك تحت حساب السنة المالية الجديدة على مدار العام المالي 2020/ 2021.

توقف العمل ببعض الخطوط

وتابعت الوزارة، الأمر الذى ترتب عليه توقف العمل ببعض الخطوط فى هذه الشركات.. وهو ما يعطل مصالح المواطنين، خاصة فى ظل انحسار حظر التجوال وبدء الإجازات الصيفية والرسمية، التى يترتب عليها زيادة استخدام المواطنين لخدمات نقل الركاب بين المحافظات المختلفة.

وزارة قطاع الأعمال : العمال حصلوا على 487 مليون جنيه أجور نقدية وعينية في عام

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال أن العاملين بالشركات الثلاث قد حصلوا على إجمالى أجور نقدية وعينية ومكافآت بلغ مجموعها 424 مليون جنيه فى العام المالى 2017/ 2018.

كما حصلوا على 487 مليون جنيه فى العام المالى 2018/ 2019، علمًا بأن صافى ربح الشركات الثلاث قد بلغ 11.69 مليون جنيه فى 2017/ 2018، و17.29 مليون جنيه فى 2018/ 2019 ، وفقا لما قالته الوزارة.

60 % تراجعا في إيرادات شركات نقل الركاب بسبب كورونا

وتابعت وزارة قطاع الأعمال إن إيرادات التشغيل للشركات الثلاث قد تراجعت خلال الفترة (أبريل – يونيو) 2020 بحوالى 60% .

وذلك بسبب جائحة كورونا “كوفيد 19″، مما تسبب فى تحولها للخسائر.

الوزارة تصدر تعليمات للقابضة للنقل لتقديم الدعم

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنها أصدرت تعليمات للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتقديم كل الدعم للشركات.

وذلك لتوفير السيولة للازمة لمواجهة التزاماتها تجاه العاملين في ظل ما تحققه الشركات من خسائر والتى قد تزايدت حدتها بسبب ظروف الجائحة.

وقالت الوزارة إن ذلك فى ضوء حرص الدولة على ضمان المستحقات الأساسية للعاملين.

وذلك على الرغم مما تعانيه الشركات من آثار سلبية لجائحة كورونا على أوضاعها المالية بسبب تراجع إيراداتها

صرف الأجر الأساسي مضافا إليه 50% من بند الإثابة والحوافز

ووفقا للوزارة تضمنت التعليمات صرف الأجر الأساسي مضافًا إليه 50% مما كان يحصل عليه العاملون من بند الإثابة والحوافز.

كما أنه حرصا على عدم الإضرار بالأوضاع المالية للعاملين، فقد تضمن التوجيه أيضًا على ألا يقل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 2000 جنيه لحين انتهاء الأزمة الحالية ، تقول الوزارة .

منحة بمناسبة عيد الأضحى

وأعلنت الوزارة أيضا أنها وجهت القابضة للنقل البحري والبري بصرف للعاملين خلال شهر يوليو الجاري، نصف شهر من الأجر الأساسى (مضافًا إليه العلاوات) كمنحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

إلى جانب الأجر الأساسي مضافًا إليه 50% من بند الإثابة والحوافز التي كان يحصل العاملون عليها قبل الجائحة.

ولدى وزارة قطاع الأعمال خطة لتطوير الشركات الثلاثة بعد دمجهما في كيان واحد من خلال طرح إدارتهم للقطاع الخاص لمدة تتراوح مابين 3 و5 سنوات .

تجدر الاشارة إلى أن مكتب «Brisk business» الاستشارى فاز بالمناقصة التى طرحتها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى العام الماضي ، لدراسة خطط هيكلة ودمج عدد من شركاتها التابعة المتشابهة فى النشاط، والإشراف على التنفيذ. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

دعا هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص للمشاركة فى إدارة وتشغيل 3 شركات نقل ركاب وهى (شرق الدلتا وغرب الدلتا والصعيد) ، تابعة للقابضة للنقل البحري والبرى ، بعد دمجها فى كيان واحد ، لمدة تتراوح ما بين 3- 5 سنوات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته جمعية رجال الأعمال برئاسة على عيسى مع هشام توفيق لاستعراض أبرز الفرص المتاحة .

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن الشركة القابضة للنقل بدأت فى تطوير الشركات الثلاثة ونبحث عن مشغل قادر إدارة الكيان الجديد .