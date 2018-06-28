وزارة قطاع الأعمال : القومية للأسمنت ليست متوافقة مع الشروط البيئية

المال- خاصفي إطار المسئولية الملقاة على عاتق وزارة قطاع الأعمال العام لإدارة ملف الأصول والشركات المملوكة للدولة والخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، وإيمانًا بحق الرأي العام في الاطلاع على أهم الحقائق المتعلقة بتلك الشركات إعمالًا لمبدأ الإفصاح والشفافية، فقد ارتأت الوزارة توضيح الموقف الحالي للشركة

المال- خاص

في إطار المسئولية الملقاة على عاتق وزارة قطاع الأعمال العام لإدارة ملف الأصول والشركات المملوكة للدولة والخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، وإيمانًا بحق الرأي العام في الاطلاع على أهم الحقائق المتعلقة بتلك الشركات إعمالًا لمبدأ الإفصاح والشفافية، فقد ارتأت الوزارة توضيح الموقف الحالي للشركة القومية للأسمنت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

تكبدت الشركة القومية للأسمنت خسائر على مدى السنوات الأربع الماضية بلغت 138.3 و282.4 و119.9 و 971.3 مليون جنيه للأعوام 2013- 2014 إلى 2016- 2017 على التوالي، وبرقم الخسائر المحقق في العام المالي الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى تكبدًا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام. وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% على متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

وبلغت قيمة الأجور في القومية عام 2016/ 2017 نحو 355 مليون جنيه، بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًّا، وهو ضِعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة. كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه. وأخيرًا وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز الـ1500- مليون جنيه في 30/6/2018.

وبخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن “القومية للأسمنت” ليست متوافقة مع الشروط البيئية، بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.

واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران؛ لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.

ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة، أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية رغم توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًّا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول مما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة. وأحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 26/2/2018 بإجماع أعضاء المجلس ومنهم الأعضاء المنتخبون ورئيس اللجنة النقابية، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسي حوافز “إنتاج” لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في 31/5/2018. وعليه فقد صرفت الشركة للعاملين في 26/6/2018 كامل أجورهم الأساسية وحافز “إنتاج” قدره 75% من الأجر الأساسي وهو ما يتفق مع لائحة الشركة، إلى حين الاستقرار على حل جذري ونهائي للمشكلة يحفظ حقوق الجهات الدائنة ويوقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.

وتؤكد وزارة قطاع الأعمال العام حرصها على حقوق العاملين بالشركة والتي سيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام.