وزارة روسية تمنع الموظفين من استعمال أجهزة آيفون.. لهذا السبب

لجأت وزارة التنمية الرقمية في روسيا، إلى منع الموظفين من استخدام أجهزة آيفون وآيباد في الأغراض ذات الصلة بالعمل، وفق ما أعلنته وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية قوله في مؤتمر رقمي “تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة (من إنتاج شركة أبل)- الهواتف الذكية واللوحية- للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل”.

وأضاف شادايف: “يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية”.

وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي، إن عدة آلاف من أجهزة أبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة.

ونفت شركة أبل هذه المزاعم.

وأحجمت وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي قال جهاز الأمن الروسي إنها تعاونت مع أبل، عن التعليق على هذه المزاعم في حينه.