وزارة الهجرة توضح حقيقة حظر دخول المصريين إلى الإمارات

أكدت على على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدم صحة ما تردد حول صدور قرار يحظر دخول المواطنين المصريين القادمين إلى دولة الإمارات.

كما شددت الوزارة على قوة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين.

ووفقا للصفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك”، تهيب وزارة الهجرة بالمواطنين في الخارج تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله، والالتزام بما تصدره الجهات في مصر وفي دول الإقامة، وما تذيعه منظمة الصحة العالمية من تقارير.

كما تعاود الوزارة التأكيد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع أطيب التنميات لجميع المواطنين بالتمتع بموفور الصحة والعافية.

جاء ذلك ردًا على ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات احترازية بدولة الإمارات العربية الشقيقة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.