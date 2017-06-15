وزارة الهجرة تعرض خطتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قدم دكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج، عرضا شاملا عن خطة الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية و جهودها في دعم سبل الهجرة الآمنة، وآخر المستجدات التي شهدتها الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومواجهة آثارها السلبية.

وأضاف سليمان جاء ذلك خلال مأدبة سحور نظمتها الوزارة، اليوم، أن الوزارة تسعي لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ علي الهوية الوطنية ، مع تقديم الدعم وحماية مصالح المصرين بالخارج وحل مشاكلهم مع وضع سياسة وطنية عادلة وفعالة ومتكاملة لحوكمة هجرة المصرين للخارج بالإضافة إلي العمل علي تشجيع استثمارات المصرين المغتربين بالوطن ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية القومية .

واكد سليمان ان الوزارة تقوم بذلك بالتنسيق مع الوزلرات والجهات المختلفة بالداخل والخارج ومؤسسات المجتمع المدني ، مشيرا إلي ضرورة وجود كيان للمصرين بالخارج يربطهم بدولتهم وهويتهم المصرية ودعم قضايا الدولة بحيث تحمل تلك الكيانات رؤية واحدة وهي رؤية الدولة وذلك بالتعاون مع كل الجاليات للمصريين بالخارج

ويشارك في المأدبة عدد من سفراء الدول الاوروبية منهم سفير الاتحاد الأوروبي إيفان سور كوش، والسفير اليوناني ميشيل خريستوس دياميسيس ، وعدد من نواب البرلمان من بينهم النائب أسامة هيكل والنائب علاء والي والنائبة أنيسة حسونة، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وقادة الرأي والفكر في المجتمع المصري.