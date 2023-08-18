وزارة الهجرة تعتزم إطلاق المجلس الاستشاري لشباب الباحثين للمصريين بالخارج

تعتزم وزارة الهجرة إطلاق المجلس الاستشاري لشباب الباحثين، ليكون مكملًا لجهود مركز الحوار لشباب المصريين بالخارج، للاستفادة من العلوم الحديثة التي اكتسبها الشباب بالخارج ونقل تلك الخبرات إلى مصر.

وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت فهيمة النقراشي؛ رئيس الرابطة المصرية في دارمشتات بألمانيا، لمناقشة أحوال الجالية المصرية هنالك، ودورها في تعزيز العلاقات المصرية الألمانية على مدار عقود.

وأوضحت جندي حرص الوزارة على المصريين بالخارج وربطهم بالوطن، مؤكدة أن عقول وخبرات المصريين ثروة قومية لا تقدر بثمن، مع السعي للاستفادة منهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

وبيّنت أهمية الترابط بين المصريين بالخارج في الحفاظ على العادات، ودور اللقاءات الدورية بين الجاليات المصرية والنوادي بالخارج في التعريف بالثقافة المصرية، وربط الشباب بجذورهم وبلدهم.

وتابعت: إن المشاكل التي يواجهها المصريون بالخارج تختلف من مجتمع لآخر، ما جعل الوزارة تطلق إستراتيجية للتواصل معهم، وفقًا للعديد من المعايير التي تتسق والمجتمعات التي يعيشون فيها، ومن بينها مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، لتصل إلى أكثر من 50 لقاء حتى الآن، مع آلاف المصريين حول العالم.

وأكدت السفيرة سها جندي، ردًا على سؤال النقراشي، حول آليات الاستثمار لصغار المستثمرين، أن الوزارة حريصة على إتاحة فرص الاستثمار لمختلف شرائح المصريين بالخارج، عبر الاكتتاب في البورصة المصرية، وشراء أسهم ضمن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، بجانب التعريف بخارطة الاستثمار الصناعي والفرص المتميزة في مصر.

وأكدت على دور مصر الرئيسي في العديد من المجموعات الفعالة سياسيًا وعربيًا وأفريقيًا وإسلاميًا، بجانب المجموعات الاقتصادية والسياسية حول العالم.

ومن ناحيتها، أوضحت فهيمة النقراشي، أن مصر حققت الكثير من الإنجازات التي نفخر بها، رغم التحديات العالمية، مشيدة بالنسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي استضاف ألفًا من 56 دولة حول العالم، مشيدة باهتمام الوزارة بتنفيذ توصيات النسخة الثالثة من المؤتمر.

وثمنت حرص الوزارة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لتعريف المصريين بالخارج بمختلف الخدمات المقدمة لهم، بجانب الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وأشارت النقراشي، إلى أنها شاركت في تأسيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، منذ نحو 40 عامًا، موجهة الدعوة للسفيرة لحضور فعاليات الاحتفال بالمناسبة، والتي تضم العديد من ممثلي الاتحاد حول العالم.

واستعرضت جهود الاتحاد العام للمصريين بالخارج من دعم ومساندة المصريين بالخارج، والحرص على دعم جهود الدولة والتعريف بمنجزاتها، في مختلف الدول التي تضم مصريين بالخارج.

وأشارت إلى احتفال الجالية المصرية والقنصلية بمدينة فرانكفورت الألمانية، بمرور 40 عامًا على اتفاقية التآخي والتبادل الثقافي بين القاهرة وفرانكفورت وشتوتجارت، في مجالات متعددة، لا سيّما الاستثمار والطب والسياحة، تأكيدًا على متانة العلاقات بين مصر وألمانيا.