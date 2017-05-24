وزارة الهجرة تشارك بمؤتمر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية في البحيرة

ولاء البري شاركت وزارة الهجرة اليوم في مؤتمر "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحلول البديلة 2017م" بمجمع دمنهور الثقافي بالبحيرة، بمشاركة السيدة إيمان زكريا وكيل أول وزارة الهجرة. جاء المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأمومة والطفولة، برئاسة النائبة أمل زكريا، مقررة فرع المجلس بالبح

ولاء البري

شاركت وزارة الهجرة اليوم في مؤتمر “التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحلول البديلة 2017م” بمجمع دمنهور الثقافي بالبحيرة، بمشاركة السيدة إيمان زكريا وكيل أول وزارة الهجرة.

جاء المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأمومة والطفولة، برئاسة النائبة أمل زكريا، مقررة فرع المجلس بالبحيرة، وبحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية، وأعضاء اللجنة تحت رعاية المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم التأكيد علي ضرورة التوعية وتغليظ العقوبة ومحاربة تجار الموت، مع ضرورة تكثيف جهود التنمية الشاملة والمتكاملة في مصر لسد فجوات الاحتياج وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب، فضلا عن قيام رجال الدين الإسلامي والمسيحي وكافة الجهات الحكومية بدورها نحو التوعية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والحفاظ علي أرواح أبناء الوطن.

كما تم مناقشة سبل التعاون بين وزارة الهجرة والجهات المعنية، في حضور اللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد، والذي حضر فعاليات الندوة نائبا عن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة.



وشارك أيضا كل من الشيخ عبد العزيز إدريس رئيس الدعوة والإرشاد بمديرية الاوقاف، والقس يوئيل صبحي عبد الملاك ممثلا عن الكنيسة، والأستاذ محمد وجيه خالد مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، والدكتور هشام عمارة عضو مجلس النواب، وجمع كبير من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمصالح الحكومية وعدد كبير من السيدات عضوات المجلس القومي للأمومة والطفولة.