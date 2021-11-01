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وزارة الهجرة تجيب على استفسار حول إمكانية دخول المصريين المقيمين بالخليج لقطر

مع إجراء اختبار PCR، وتقديم شهادة الحصول على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا
أحمد إسماعيل 7:28 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 7:28 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا من الاستفسارات حول إمكانية دخول دولة قطر للمصريين المقيمين بدول الخليج العربي.

واستجابة لتلك الاستفسارات فقد تواصلت الوزارة مع الجهات المعنية وأفادت بأنه لابد من الحصول على تأشيرة للدخول من خلال الموقع الإلكتروني التالي:- https://ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en.

وأضافت الوزارة أنه من ضمن الإجراءات أن تكون لدى المصريين المقيمين بدول الخليج العربي إقامة سارية لمدة ٦ أشهر، مع إجراء اختبار PCR، وتقديم شهادة الحصول على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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