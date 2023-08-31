وزارة الهجرة تؤسس لجنة وطنية دائمة للطلاب المصريين بالخارج

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الثقافية، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، استجابة للكثير من الاستفسارات الواردة من الطلاب العائدين من النزاعات في السودان وروسيا وأوكرانيا.

وبيّنت الوزيرة أن الدولة حريصة على مصلحة أبنائها، مضيفة أن هناك تعاونًا بين مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، لتوفير أماكن للطلاب العائدين في الجامعات الأهلية والخاصة.

وأشار السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة، إلى أن قرار تشكيل «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج» برئاسة وزارة الهجرة، إذ عقدت اللجنة عدة اجتماعات بمشاركة مجموعة من وزارات ومؤسسات الدولة، بمشاركة الدكتور محمد حلمي الغُرّ، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال مجلس الجامعات الأهلية ومجلس فروع الجامعات الأجنبية، لوضع آلية لحل المشكلات التي تواجه الطلاب العائدين من الخارج.

وأشار الغر إلى أن قبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع مسئولية قومية إلزامية ولا يوجد أي عذر لعدم قبولهم إلا عدم استيفائهم للأوراق المطلوبة، مؤكدًا أن نظام القبول مفتوح للتسجيل يوميًا وحتى 30 سبتمبر 2023.

وأكد أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن القبول لا يرتبط بأي طاقة استيعابية، حيث إن هؤلاء الطلاب، إضافة على المقبولين لذلك العام من الطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية، مع ضرورة تقديم الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية والتأكد منها، وتشمل شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وشهادة قيد في العام الدراسي ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳، ويعتد بالكارنيه الساري، مستندًا للقید، وشهادة تحركات تفيد الإقامة في السودان حتى مارس ۲۰۲۳.

وأكد الغرَ، أهمية تقديم الأوراق العلمية، وتشمل المحتوى العلمي المعتمد، وبيان الدرجات المعتمد، مع عمل مقاصة لها، وإن لم تتوفر، فيؤدى الطالب امتحان تحديد مستوى، طبقًا لإقرار يوقعه مع ولي أمره يحدد المستوى العلمي الذي وصل إليه الطالب.

ويُعقد امتحان تحديد المستوى الثاني للطلاب العائدين من دراسي الطب في السابع عشر من سبتمبر 2023 الساعة الثانية ظهرًا، والصيدلة 10 صباحًا، بجامعة القاهرة، بينما امتحانات الطلاب العائدين من الهندسة بجامعة عين شمس في العاشرة صباحًا، بالتاسع عشر من سبتمبر 2023.