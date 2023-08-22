وزارة النقل: وحدة تكافؤ الفرص تعقد ندوة توعوية عن الصحية الإنجابية بميناء الإسكندرية

وجه اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالعمل على تنظيم ندوة توعوية داخل قاعة الاجتماعات بمقر الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم استقبال ما يزيد عن 75 من السيدات والآنسات العاملات بالهيئة وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بهدف تثقيف المرأة والتوعية عن الشائعات الخاطئة وتصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم والجنين أثناء الحمل خاصة أن هذه الندوات تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لـ«وزارة النقل».

يأتي ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والذي يهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالأسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص وذلك بتقديم تيسيرات الوصول إلى (خدمات الصحة الإنجابية).

ووجه الفريق الوزير وحدة تكافؤ الفرص في وزارة النقل باستكمال دورها وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعى الصحى وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة ومن خلال خطة الوحدة للعام المالي 2023-2024، والتي تم بدءها فى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

تنظيم ندوات خاصة بتنظيم الأسرة والعنف ضد المرأة

وأضافت وزارة النقل: ”طبقاً للخطة الموضوعة من وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة سيتم تنظيم العديد من الندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة والتثقيف المجتمعي بشكل عام لكافة العاملات بقطاعات الوزارة على مستوي الجمهورية“.

حضر الندوة ممثلون عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمدرية الشئون الصحية بالإسكندرية وتم توفير سيارة قافلة طبية مجهزة من بداية اليوم وتم اختيار نخبة منتقاه من العاملات بالوزارة وهيئاتها التابعة، وعددهن 4 موظفات لتوصيل رسائل التوعية بالصحة الإنجابية على الهيئات والشركات التابعة، وناقش المحاضرون عدة موضوعات أهمها الكشف المبكر عن الأورام ولماذا تنظيم الأسرة والتعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة، وأيضا التعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات ومراكز وزارة الصحة، ونظام وأدوات المتابعة المستمرة وأشرفت على شرح المادة العلمية الدكتورة فيروز سليم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد.

ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل القادمة التى تهم المرأة المصرية وستبذل الوحدة ولجنتها الرئيسية قصارى جهدها للوصول الى كافة العاملات بالوزارة، مشيرة الى انه جارى التنسيق لعقد ورش توعية للعاملات بجميع الهيئات والجهات التابعة على التوالي.