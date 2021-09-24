وزارة النقل والأكاديمية العربية تُنظمان اليوم البحري العالمي غدًا بالإسكندرية.. وربيع شخصية العام

تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، غدًا السبت، اليوم البحري العالمي، بالتعاون مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري وهيئة قناة السويس والموانئ المصرية، وذلك تحت شعار “البحارة.. في صميم مستقبل النقل البحري”.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، واللواء مهندس إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتم اختيار شخصية العام في النشاط البحري المحلي، والذي من المتوقع أن يكون الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بعد مجهودات الهيئة في تعويم السفينة إيفر فيجن خلال مارس الماضي، وتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بالقناة خلال الفترة الأخيرة؛ وأهمها بدء تعميق الممر الجنوبي للقناة، وتطوير أسطولها.

كما سيتم عرض كلمة لرئيس المنظمة البحرية العالمية بمناسبة اليوم البحري العالمي، والتي تعد رسالة لجميع العاملين بالنشاط البحري على مستوى العالم،

وسيتم اختيار أفضل ميناء تجاري من حيث معدلات الأداء، بالإضافة إلى أفضل ميناء متخصص، وأفضل سفينة بالسوق التجاري المصري.

كما سيشهد اللقاء عرضًا يقوم بتقديمه اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، ليتم من خلاله استعراض الإنجازات التي حققها قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ البحرية خلال العام 2020/ 2021.

كان قد عُقد اليوم البحري العالمي العام الماضي تحت شعار نقل بحري مستدام.. لكوكب مستدام.

وتم إبراز أهمية النقل البحري الذي استمر في القيام بدوره في نقل السلع والبضائع الإستراتيجية والحيوية اللازمة لحياة الإنسان في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى دور البحّارة.

وتم تكريم هيئة ميناء الإسكندرية عن جائزة أفضل ميناء تجاري في مجال تحقيق أعلى إيرادات، كما تم تكريم هيئة ميناء دمياط عن جائزة أفضل ميناء تجاري في مجال التحول الرقمي.

وتم تكريم ميناء شرق بورسعيد عن جائزة أفضل ميناء تجاري في مجال تحقيق أعلى معدلات أداء، كما تم تكريم الشخصيات التي أثرت في المجال البحري الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، و الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية.