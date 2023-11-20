وزارة النقل: نقوم بإجراءات عاجلة لعبور المعونات والمساعدات لفلسطين

قالت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنه سيتم تقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور كل المعونات والمساعدات والمعدات إلى الجانب الفلسطيني وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم الدعم والعون لهم وإعفائهم من رسوم العبور.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أنواع الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشارت وزارة النقل إلى قيام إدارتيْ ميناءي (رفح- العوجة) بسرعة إنهاء الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة، والعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًّا، طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

وكذلك السماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذي (رفح- العوجة) تمهيدًا لدخولهم إلى الجانب الفلسطيني، مع توفير أماكن لإيواء سائقي الشاحنات،

بالإضافة إلى التنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الأحمر والحجر الصحي والمنظمات المختلفة لتوفير الدعم اللازم للعابرين من وإلى الجانب الفلسطيني وتوفير أماكن لتسهيل متابعة أعمالهم وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة البرية والجافة قامت بتسهيل إجراءات العبور إلى الجانب الفلسطيني لعدد 1269 شاحنة معونات، بإجمالي 219 طنًّا،

بالإضافة إلى عدد 277 سيارة تحمل عدد 343 مصابًا و269 مرافقًا، بالإضافة إلى عدد 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وحتى أمس، وجارٍ استمرار تقديم كل أنواع الدعم، طبقًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.